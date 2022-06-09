ОАО "Азерсу" создало оперштаб в связи с "Формулой-1" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" создало оперативный штаб в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку, сообщает Trend в четверг со ссылкой на ОАО.

Как отмечается, в связи с гонками «Формулы-1», которые состоятся 10-12 июня в городе Баку, ОАО "Азерсу" проведены необходимые работы для обеспечения устойчивости функционирования систем питьевой и сточных вод на улицах и проспектах, где будут проводиться соревнования, в спортивных и туристических объектах. С целью оперативного решения возможных проблем в ОАО "Азерсу" создана комиссия, утвержден план мероприятий, а также созданы штаб, специальные аварийные бригады. В соответствии с планом мероприятий проведены работы по мониторингу и оценке для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры питьевой и сточных вод в местах проведения соревнований, проверено состояние запорной арматуры на линиях питьевой воды и проведены другие необходимые работы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)