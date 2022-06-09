Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19 в Баку

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку".

Как сообщает в четверг Trend, согласно принятому решению, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников продлен до 1 июля.

Отметим, что в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), установлена 3-кратная месячная надбавка к должностному (тарифному) окладу. Согласно действующему до сих пор постановлению, сверхурочная работа была оплачена пропорционально отработанному времени за период с 1 июля 2020 года по 1 мая 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)