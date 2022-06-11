МВД Азербайджана предупредило пользователей соцсетей

БАКУ /Trend/ - Есть случаи шантажа в социальных сетях через фейковые аккаунты, управляемые из-за рубежа.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с этим уже обратились несколько человек.

Глава пресс-службы призвал пользователей соцсетей к бдительности: «Злоумышленники, угрожая передать полученную в личной переписке информацию, фото- и видеокадры лицам, находящимся в списке друзей, вымогают первоначально от 500 до 1000 евро».

(Перевод: Фидан Мустафаева)