В Азербайджане рассмотрят вопрос выдачи образовательных кредитов студентам-заочникам - Эксклюзив

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет предложено выдавать образовательные кредиты и тем студентам, которые обучаются заочно.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Фонде образовательных студенческих кредитов.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Положением № 226 от 24 июля 2021 года "О предоставлении образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов", утвержденного постановлением Кабмина, образовательные кредиты могут получить студенты, обучающиеся на очной и платной основе на уровнях бакалавриата, магистратуры (резидентуры), среднего специального и высшего технического профессионального образования.

«На заседании Попечительского совета, являющегося органом управления фонда, будет предложено внести дополнения в указанное положение о предоставлении образовательных кредитов студентам, обучающимся заочно», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)