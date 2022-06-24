Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что с вечера 26 июня по 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-20, местами - 23-28 м/с.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным синоптиков, до 29 июня в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами кратковременные дожди.

С 26 июня до вечера 30 июня скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами – 26-30 м/с.

Также ожидается увеличение водности рек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)