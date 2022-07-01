Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 908 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 579, вторую - 246, три и более - 922, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 161 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 768 446. Первую дозу вакцины получили 5 355 145, вторую - 4 854 038, три и более - 3 309 825, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 438 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)