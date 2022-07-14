В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше прошло мероприятие перед мавзолеем великого поэта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дни поэзии Вагифа в Шуше были продолжены перед музейно-мавзолейным комплексом великого азербайджанского поэта.

Как сообщает Trend, был продемонстрирован видеоролик об истории Дней поэзии Вагифа в городе Шуша.

В своей речи председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил, что Шуша, которая на протяжении 30 лет находилась под оккупацией, теперь свободна.

Писатель рассказал о мероприятиях, проведенных в Шуше после ее освобождения от оккупации, о жизни и творчестве народного писателя Моллы Панаха Вагифа, прочитал его стихотворения.

"Слава победоносной азербайджанской армии, Президенту Ильхаму Алиеву, достойно исполнившему волю отца, Шуше, нашему народу!", - сказал он.

Выступивший народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил, что его детство прошло в Шуше.

"Весь азербайджанский народ долгие годы с нетерпением ждал этого дня. Многие наши военнослужащие с верой в Президента Азербайджана, в наше государство отдали свои жизни за освобождение Карабаха. Именно благодаря им мы сегодня находимся здесь", - сказал Чингиз Абдуллаев.

Затем участники мероприятия прослушали азербайджанские мугамы.

Во время исполнения композиции İgidlərin sözü поэты - участники Отечественной войны выступили с речами под мугам.

В заключение прозвучали стихи выдающихся поэтов на тему патриотизма и героизма.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)