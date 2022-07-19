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Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)

Общество Материалы 19 июля 2022 00:21
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы U-15 по борьбе продолжается в хорватском Загребе.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, после женщин-борцов на континентальном первенстве вступили в борьбу борцы вольного стиля.

Магеррам Рзаев (38 кг), Джафар Джафаров (41 кг), Раван Рагимли (48 кг) и Саид Пашаев (85 кг) стали чемпионами Европы, победив всех своих соперников.

Гасан Гасанов (41 кг) занял второе место, Гусейн Гусейнов (52 кг), Магомед Аббасзаде (62 кг) и Фархад Сулейманлы (85 кг) заняли третье место.

Таким образом, наша сборная завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали по вольной борьбе. Азербайджан занял 2-е место в общекомандном зачете с 136 очками. Грузия (153) заняла первое место, а Украина (133) – третье.

Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)
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