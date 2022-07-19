Четверо азербайджанских борцов стали чемпионами Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы U-15 по борьбе продолжается в хорватском Загребе.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, после женщин-борцов на континентальном первенстве вступили в борьбу борцы вольного стиля.

Магеррам Рзаев (38 кг), Джафар Джафаров (41 кг), Раван Рагимли (48 кг) и Саид Пашаев (85 кг) стали чемпионами Европы, победив всех своих соперников.

Гасан Гасанов (41 кг) занял второе место, Гусейн Гусейнов (52 кг), Магомед Аббасзаде (62 кг) и Фархад Сулейманлы (85 кг) заняли третье место.

Таким образом, наша сборная завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали по вольной борьбе. Азербайджан занял 2-е место в общекомандном зачете с 136 очками. Грузия (153) заняла первое место, а Украина (133) – третье.