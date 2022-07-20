В Восточном Зангезуре и Карабахе расширены зоны вещания общегосударственных радиоканалов

БАКУ /Trend/ - 20 июля состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в совете, первым вопросом повестки дня заседания стало расширение зон вещания общегосударственных радиоканалов Azərbaycan Radiosu, İctimai Radio и Azad Azərbaycan Radiosu в Восточном Зангезуре и Карабахе.

Так, на основании поступивших в совет обращений от ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», компании «Общественное телевидение и радиовещание», независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan был обсужден вопрос о выделении частот для радиовещания в FM-диапазоне от различных радио и телевизионных станций (RTYS), находящихся в этом регионе.

После обсуждений Аудиовизуальный совет принял решение передать частоту 100,5 МГц автоматической радиотелевизионной станции «Миндживан» в Зангиланском районе, частоту 103,5 МГц автоматической радиотелевизионной станции «Ханлыг» в Губадлинском районе и частоту 105,0 МГц автоматической радиотелевизионной станции «Кяльбаджар» в Кяльбаджарском районе в пользование ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание». Кроме того, частота 99,5 МГц в Зангиланском районе и 101,5 МГц в Губадлинском районе переданы в пользование компании «Общественное телевидение и радиовещание», частота 92,1 МГц автоматической радиотелевизионной станции «Шахери» в Ходжавендском районе - независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)