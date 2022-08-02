В Азербайджане предусмотрены льготы в связи с платными услугами по приему студентов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о предоставлении льгот пользователям ряда платных услуг, оказываемых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Как сообщили Trend во вторник в Кабмине, согласно постановлению, для граждан Азербайджана, являющихся плательщиками тарифов, утвержденных Тарифным (ценовым) Советом Азербайджанской Республики, за платные услуги, связанные с приемом студентов, осуществляемым ГЭЦ в 2023-2024 годах, и плата за услуги которых не финансируется из государственного бюджета, предоставляются следующие льготы:

1.1. по конкурсу по приему в вузы по специальностям, требующим особых способностей - 10 манатов;

1.2. по конкурсу по приему в средние специальные учебные заведения по специальностям, требующим особых способностей - 20 манатов;

1.3. по тестовому экзамену по азербайджанскому(государственному) языку - 20 манатов;

1.4. по тестовому экзамену по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования - 25 манатов;

1.5 по тестовому экзамену по приему студентов на базе полного среднего образования в средние специальные учебные заведения, тестовому экзамену (I этап) по приему студентов на уровень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) вузов - 25 манатов;

1.6. по тестовому экзамену (II этап) по приему студентов на уровень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) вузов - 10 манатов;

1.7. по тестовому экзамену по дополнительному предмету (предметам), проводимому в рамках вступительных экзаменов в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) вузов - 20 манатов.

Льготы, предусмотренные постановлением, будут компенсированы ГЭЦ из государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)