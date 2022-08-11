Минэкологии Азербайджана об извержении грязевого вулкана

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на территории Гарадагского района города Баку произошло извержение Локбатанского грязевого вулкана.

Как сообщила Trend в четверг официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, населенных пунктов на территории вокруг вулкана нет.

«В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов проводят в связи с извержением вулкана соответствующие мониторинги», - сказала она.

Отметим, что Локбатанский грязевой вулкан расположен на одноименном нефтепромысловом участке на побережье Каспийского моря, в 15 километрах к юго-западу от Баку. Он входит в пятерку самых активных грязевых вулканов в мире. С 1810 года вулкан извергался 25 раз. Предыдущее извержение было зафиксировано в 2017 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)