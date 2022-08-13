Азербайджанские гандболистки вышли в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские гандболистки вышли в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, со счетом 40:27 они обыграли узбекскую команду.

По результатам первого тайма игра завершилась со счётом 19:13 в пользу Азербайджана, а второй тайм завершился со счётом 11:14 в пользу Узбекистана. По итогам матча Азербайджан со счётом 40:27 вышел в финал.

Завтра азербайджанская команда в финале встретится со спортсменами из Турции.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.