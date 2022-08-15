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В Азербайджане реорганизуются два вуза

Общество Материалы 15 августа 2022 15:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане реорганизуются два вуза

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О реорганизации и утверждении устава Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности".

Как сообщает в понедельник Trend, вуз будет преобразован в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности со статусом публичного лица юридического права в подчинении министерства науки и образования Азербайджана.

Также утвержден устав Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Кроме того, Кабинет министров принял постановление "О реорганизации и утверждении устава Азербайджанского государственного университета культуры и искусств". Вуз будет преобразован в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств со статусом публичного лица юридического права в подчинении министерства науки и образования Азербайджана.

Также утвержден устав Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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