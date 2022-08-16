В конкурсе "Кубок моря" команды выполнили задание "Cтрельба по плавучей мине" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили на полигоне боевой подготовки задание "Стрельба по плавучей мине".

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями конкурса военные моряки уничтожили плавучие мины, находившиеся на определенном расстоянии от кораблей, с использованием 16 патронов.

Азербайджанские военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу.

По итогам выполнения упражнения азербайджанская и российская команды с одинаковым количеством очков заняли первое место, казахстанская - второе, иранская команда - третье место.

(Перевод: Нубар Кулузаде)