Стартовал выбор вакансий в рамках приема учителей на работу в школу села Агалы Зангиланского района

БАКУ /Trend/ - Стартовал выбор вакансий по срочному контракту по приему на работу в полную среднюю школу села Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Trend в среду в министерстве науки и образования, в отборе вакансий могут участвовать кандидаты, набравшие 40 баллов и выше на этапе тестового этапа конкурса по приему на работу учителей.

Подать заявку, указав соответствующую информацию и вакансию, можно, перейдя по ссылке

Срок для подачи заявок на выбор вакансий завершается 19 августа в 18:00.

(Перевод: Нубар Кулузаде)