До конца учебного года роста цен на школьную форму не ожидается - репортаж из Бакинского швейного дома

БАКУ /Trend/ - В настоящее время существует высокий спрос на школьную форму.

Об этом Trend сказал в субботу заместитель председателя ОАО "Бакинский швейный дом" Эльнур Рагимов.

"Новая школьная форма утверждена постановлением Кабинета министров. Было предусмотрено производство формы в четырех цветах. В связи с тем, что мы не успевали со сроками, был проведен опрос среди родителей, по итогам которого выбрана и произведена школьная форма в двух цветах. Родители беспокоятся, что не успеют приобрести форму. Отметим, что никаких ограничений нет. Разрешено использование и школьной формы прежнего образца. Отрадно, что родители обращаются к нам за школьной формой. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить учащихся школьной формой в срок. Если не будет никаких форс-мажоров, до конца учебного года роста цен на школьную форму не ожидается", - сказал Рагимов.

Отметим, что стоимость рубашек как с длинными, так и с короткими рукавами в новой школьной форме всех размеров составляет 14 манатов, а брюки и юбки предлагаются по 25 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)