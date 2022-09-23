БАКУ /Trend/ - Процесс получения грантов в Азербайджане станет более прозрачным.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О гранте", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, реестр грантов, полученных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти от имени Азербайджанской Республики или от имени органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет вестись в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Как отмечается, основной целью предлагаемого изменения является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения предусмотренного реестра на основе тех же форм, методов и принципов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)