В Азербайджане расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов

БАКУ /Trend/ - Расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Документ подготовлен в связи с реализацией указа Президента Азербайджана от 18 мая 2021 года «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования». Согласно предложенному изменению в статью 6 закона, уточнен и расширен круг источников средств, расходуемых для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов. Таким образом, к этим источникам добавляется государственное обязательное личное страхование.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)