Внесена ясность в информацию о задержании директора Гирканского национального парка

БАКУ /Trend/ - Директор Гирканского национального парка Агиль Суджаев прокомментировал информацию, распространяемую в связи с разбирательством, проводимым касательно национального парка.

Как сказал Trend в пятницу Суджаев, в правоохранительные органы поступила информация о незаконной вырубке деревьев на территории Гирканского национального парка.

«Как директор парка я был приглашен правоохранительными органами для прояснения вопроса. Распространяемая информация о моем задержании, аресте не соответствует действительности. Я не задержан, продолжаю исполнять свои обязанности. В настоящее время разбирательство по этому вопросу продолжается. О его результатах общественности будет предоставлена подробная информация», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)