Датская марка Carlsberg отметила 175-летний юбилей (ФОТО)

Пиво… оно давно уже стало неотъемлемой частью истории человеческой цивилизации. Стоит представить себе, что за шесть тысяч лет (как подтверждают археологи) до нашей эры, этот пенный напиток уже утолял жажду и поддерживал силы людей, то невозможно не проникнуться уважением к нему. Изготовление пива можно смело включать в культурное мировое наследие. Оно – отдельное искусство, где сочетание ингредиентов и времени брожения – математически выверенная последовательность с непременным добавлением особой любви и заинтересованности в создании авторского шедевра.

Одним из шедевров пивоварения по праву считается датская марка Carlsberg, история которой началась в тот день, когда Якоб Кристиан Якобсен, сын одного из пивоваров Копенгагене, отправился учиться у великого мастера Габриэля Седлмайра в Мюнхен. Согласно легендам семьи, свой первый лагер, Якобсен приготовил в медном тазу своей матери по возвращении. После чего вновь отправился к Седлмайеру, где ему удаётся достать две банки дрожжей.

Официальным годом рождения датской марки стал 1847 год. Год, когда влюблённый в пиво Якобсен основал собственную пивоварню, выбрав для, пожалуй, лучшего на свете пива высокое качество воды на холме Фредериксберг-Хилл. В качестве названия пивоварни Якобсен использовал комбинацию имени своего пятилетнего сына, Карла «Carl», и датского слова «Bjerg», означающего «холм» - Carlsberg, что в переводе с датского «Холм Карла».

Об этих и не только исторических этапах создания Carlsberg, поисках и развитии говорил в своём приветственном слове сам основатель Якоб Кристиан Якобсен, в образе которого предстал известный азербайджанский актёр Шахин Саркаров. Гости словно совершили путешествие во времени и смогли погрузиться в атмосферу рождения датского шедевра, увенчанного пенной короной, которая является для Carlsberg самым дорогим мировым признанием.

Быть достойными основателя – главный постулат, постоянно подтверждаемый идеологией Carlsberg, который основывается на научном подходе и новых технологиях в пивоварении. Слова из завещания Якобсена выгравированы над воротами главного офиса компании Carlsberg:

«Постоянной целью в работе пивоварни, несмотря на отсутствие сиюминутной выгоды, должно быть развитие искусства пивоварения до величайшей из возможных степеней совершенства, чтобы эта пивоварня и ее продукция служили образцом для подражания и своим примером помогали поддерживать пивоварение в нашей стране на почетном и высоком уровне».

175 лет Carlsberg следует заветам «Золотого стандарта», поддерживая высокие стандарты не только в изготовлении пива, но и в научных изысканиях. Не зря говорят, что в каждом сорте светлого пива есть капелька Carlsberg, благодаря опубликованному Якобсеном описанию метода выведения и размножения чистой культуры дрожжей, который стал революционным в технологии пивоварения. Образцы дрожжевой культуры Saccharamyces Carlsbergensis по запросу отправляли в пивоварни всего мира, а молодые пивовары приезжали в Копенгаген, чтобы перенять опыт Carlsberg. Благодаря его лаборатории уже почти сто лет мир пользуется обозначением водородного показателя рН.

Но не только к научным изысканиям было приковано внимание владельцев Carlsberg. Новаторские исследования и открытия, социальные проекты, индивидуальные стипендии талантливым писателям и художникам – всё это в фокусе Фонда Carlsberg с 1876 года, инвестирующего в будущее.

Потому что залог успешного будущего всегда берёт своё начало в настоящем. Этому было посвящено выступление генерального директора Carlsberg Azerbaijan Алиуса Антулиса, отметившего, что на рынках своего присутствия Carlsberg всегда старается внести положительный вклад в развитие экономики и сообщества.

А. Антулис рассказал, что Carlsberg Azerbaijan является частью Carlsberg Group с 2008 года. В момент входа на рынок Азербайджана в развитие завода было инвестировано более 20 млн USD, что было одним из самых крупных инвест-проектов десятилетия.

– Мы понимаем, – сказал генеральный директор Carlsberg, – что, будучи лидерами рынка, мы являемся ее основным драйвером и ответственность за развитие категории падает на наши плечи. Именно поэтому с момента прихода Группы на наш рынок общий объем инвестиций составляет более 160 млн AZN, а наши годовые налоговые выплаты более 35 млн AZN. В рамках меморандума, подписанного с Министерством Экономики в 2021 году мы планируем инвестировать более 25 млн AZN до 2025 года в развитие пивоварни, рынка, и самое главное, в наших людей.

Есть старая датская поговорка: «Мы поднимаем тост за наших друзей и тех, кого мы знаем, и поднимаем тост с теми, кого мы не знаем». Можно с уверенностью утверждать, что этот вечер стал наглядным подтверждением глубины этих слов. Гости с удовольствием общались между собой, обменивались мнениями и делились собственным «Carlsberg-опытом», который имеет множество «ячменно-хмельных оттенков».

Ведь знаменитая зелёная этикетка уверено шагает по планете на правах, пожалуй, лучшего пива, и, несмотря на 175-летний возраст, бренд Carlsberg всегда остаётся верхом совершенства в искусстве пивоварения своим идеальным балансом вкуса, светлым и прозрачным цветом, нежной горечью и приятным хмелевым ароматом.

О компании

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность предприятия - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и более 3000 рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Əfsanə, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley's Garage и пр.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира – Западной Европы, Центральной и Восточной Европы и Азии, и её продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более сорока тысяч.