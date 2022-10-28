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Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана посетит Турцию

Общество Материалы 28 октября 2022 09:18 (UTC +04:00)
Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана посетит Турцию

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БАКУ /Trend/ - 29 октября делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетит Турцию.

Как сообщили Trend в пятницу в минздраве, в рамках визита до 31 октября делегация примет участие в Тюркском всемирном медицинском конгрессе, который пройдет под эгидой Организации тюркских государств, Администрации Президента Турции.

В рамках конгресса запланированы выступление министра здравоохранения Теймура Мусаева, двусторонние встречи с министрами здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей организации и другие встречи.

Также представители азербайджанской делегации выступят с докладами на панельных сессиях конгресса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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