Проводится турнир по мини-футболу среди госучреждений Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проводится турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Турнир организован министерством молодежи и спорта и Федерацией мини-футбола Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В турнире с участием более 50 команд государственных учреждений принимает участие и команда Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

18 ноября состоялась церемония открытия турнира. Затем прошел первый матч турнира между командами Агентства Азербайджана по развитию МСБ и Государственной нефтяной компании (SOCAR). Матч завершился победой команды агентства со счетом 1:0.

(Перевод: Фидан Мустафаева)