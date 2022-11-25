Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число трудоустроенных в рамках программ занятости в Азербайджане

Общество Материалы 25 ноября 2022 13:42 (UTC +04:00)
Названо число трудоустроенных в рамках программ занятости в Азербайджане

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках программ занятости за четыре года трудоустроено около 400 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что ежегодно обеспечиваются работой около 100 тысяч человек.

"Дополнительно обеспечена самозанятость 55 тысяч человек", - сказал Бабаев.

Он отметил, что программой самозанятости может быть охвачено 15-16 тысяч семей в год.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости