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ГПС Азербайджана предотвратила провоз более 18 кг наркотиков

Общество Материалы 1 декабря 2022 12:49 (UTC +04:00)
ГПС Азербайджана предотвратила провоз более 18 кг наркотиков

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ноябре 2022 года в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ было обнаружено и изъято 18 килограммов 947 граммов наркотических средств и 419 таблеток психотропных препаратов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с контрабандой были задержаны контрабандные товары на сумму 297 302 маната, в том числе табачные изделия, мобильные телефоны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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