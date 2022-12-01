ГПС Азербайджана предотвратила провоз более 18 кг наркотиков

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2022 года в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ было обнаружено и изъято 18 килограммов 947 граммов наркотических средств и 419 таблеток психотропных препаратов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с контрабандой были задержаны контрабандные товары на сумму 297 302 маната, в том числе табачные изделия, мобильные телефоны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)