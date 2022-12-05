Вынесен приговор по делу об убийстве 4 членов семьи в Бейлагане

БАКУ /Trend/ - В отношении Фуада Джалилзаде, обвиняемого в убийстве четырех членов одной семьи в Бейлагане, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, соответствующее ходатайство следственного органа было рассмотрено в суде Бейлаганского района.

Напомним, что Фуад Джалилзаде обвиняется в убийстве на почве вражды из огнестрельного оружия Гулиева Надира Джумшуд оглу, его супруги Тергюль Гулиевой, а также их сыновей Амина и Хаяла Гулузаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)