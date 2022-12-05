На дорогах в регионах Азербайджана возможен гололед

БАКУ /Trend/ - В связи с морозной погодой на дорогах Азербайджана возможен гололед.

Как сообщает в понедельник Trend, по данным Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 12:00 5 декабря в Дашкесанском, Гедабейском, Шамкирском, Агстафинском, Балакенском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Губинском, Шабранском, Тертерском и Ярдымлинском районах и Нафталане шел снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 4 градуса тепла, в низменных районах страны - 3 градуса тепла, в горных районах - 5-8 градусов мороза, в высокогорье - 11-13 градусов мороза. В связи с морозной погодой в горных районах на дорогах возможен гололед, сообщает служба гидрометеорологии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)