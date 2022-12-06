Из Хырдалана в Баку может быть проложена специальная автобусная полоса

БАКУ /Trend/ - Из города Хырдалан Абшеронского района в направлении Баку может быть проложена специальная автобусная полоса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что если раньше специальные автобусные полосы были на 10 улицах, то впоследствии количество таких улиц было доведено до 17. По его словам, в настоящее время планируется организовать такую полосу на 49 улицах.

“Автомобильная дорога Баку-Хырдалан является одной из важнейших дорог в системе общественного транспорта. Мы внесли предложение по поводу решения проблемы пробок на ней, и после получения заключения других соответствующих органов будет принято решение о прокладке специальной полосы на этой территории", - добавил Агаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)