Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером ожидаются осадки, которые ночью могут перейти в мокрый снег с порывистым северо-западным ветром.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6 ºС, днем - 7-9 ºС тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако во второй половине дня, в северных и западных районах, ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег, туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 ºС мороза до 4 ºС тепла, днем - 9-14 ºС тепла, в горах ночью - 5-10 ºС, днем - 0-5 ºС мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)