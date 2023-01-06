Шестнадцать граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии, переданы родственникам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии, были переданы родственникам после прохождения реабилитации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, это три женщины и 13 детей. На последующем этапе социальные работники и психолог посетили семьи, в которых они были размещены, для поддержки их реинтеграции в общество.

"С каждым репатриантом была проведена работа на основе индивидуального плана. Также проводится мониторинг их психологического состояния, и по окончании этого процесса нуждающиеся в психологической помощи будут привлечены к консультации индивидуально. Агентство социальных услуг в настоящее время проводит социальную реабилитацию более 400 репатриантов", - отмечено в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)