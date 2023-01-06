Синоптики предупредили о похолодании в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - После умеренной погоды, продолжавшейся несколько дней в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с 8 января ожидаются осадки, мокрый снег и снег, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

С вечера 7 января и до второй половины дня 9 января местами будет усиливаться северо-восточный ветер.

Температура воздуха понизится на 10-12°, ночью ожидаются 1-3° мороза, днем - около 0°.

Температура воздуха в регионах Азербайджана понизится на 10-12°, ночью ожидаются 2-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3°тепла, в горных районах ночью 10-15°, днем - 5-8° мороза.

На дорогах возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)