В Азербайджане продолжается набор в ряды коммандос (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В воинских частях оперативного назначения (коммандос) Сухопутных войск Азербайджана продолжается прием желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Об этом сообщили в субботу Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, до 26 января в приемную комиссию в поселке Мушфигабад Гарадагского района, Гяндже, Барде и Бейлагане, могут обратиться военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие срочную действительную военную службу.

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается контракт сроком на три года, и они назначаются на соответствующие должности в воинских частях оперативного назначения в соответствии с их квалификацией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)