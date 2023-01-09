Из-за непогоды в Сумгайыте затруднено движение автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Снегопад, начавшийся ночью, создал проблемы на главных улицах и проспектах Сумгайыта.

В ответ на запрос Trend в исполнительной власти города Сумгаит сообщили, что утром на улицах города возникли проблемы с движением автомобилей. В результате несколько автомобилей потеряли управление и попали в ДТП. Из-за того, что городские дороги не были своевременно очищены от снега и льда, утром возникли серьезные препятствия для движения автомобилей.

"С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств, вся техника была задействована для очистки дорог от снега. Работы в этом направлении продолжаются. В настоящее время серьезных проблем с движением автомобилей по дорогам города не наблюдается", - отметили в ведомстве.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)