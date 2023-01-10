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Названо число пассажиров, которые вчера воспользовались услугами бакинского метро (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 10 января 2023 13:53 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 9 января в связи со снежной погодой Бакинский метрополитен работал в усиленном режиме.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Бакинского метрополитена, деятельность штабов по расчистке снега в электродепо, расположенных под открытым небом, была отрегулирована в соответствии с планом оперативных мероприятий.

"Отметим, в соответствии с приказом председателя ЗАО “Бакинский метрополитен” от 22 июня 2022 года с целью подготовки всех хозяйственных участков к зиме и обеспечения их стабильной работы проводятся регулярные проверки, подготовка графиков дежурств, информации о рабочем пространстве и средствах личной связи сотрудников, привлечения сотрудников к техническим учениям, в рамках данным мероприятий все технические средства содержатся в оптимальном состоянии. В соответствии с этим планом оперативные мероприятия были выполнены в срок. С утра была обеспечена подача поездов на линию, а также своевременная очистка от снега и льда участков въезда и выезда поездов на станции под открытым небом.

В течение всего дня депо и станции, особенно открытые участки, полностью контролируются, обеспечивается нормальная работа метрополитена, в том числе движение поездов и инфраструктура станций",- говорится в сообщении.

Было отмечено, что 9 января Бакинским метрополитеном воспользовались 661 593 пассажира.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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