В послевоенный период в Азербайджане оказаны соцуслуги 122 тыс. членов семей шехидов и участников войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В послевоенный период оказаны услуги 122 тысячам членов семей шехидов и участников войны.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В рамках пакета социальной поддержки, реализуемого министерством:

- 102 тысячам лиц назначена ежемесячная социальная выплата, 16,8 тысячи лиц - единовременная выплата, 3,1 тысячи лиц - страховая выплата;

- с начала 2021 года пенсии членов семей шехидов, инвалидов войны, Национальных героев, а с начала 2022 года - социальные пособия повышены в среднем на 60 процентов;

- программа обеспечения жильем членов семей шехидов, инвалидов войны расширена в 5 раз и им предоставлены 4 500 квартир и частных домов, инвалидам войны - 324 автомобиля;

- 11 тысяч человек из числа членов семей шехидов, участников войны получили 36,7 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитационных услуг;

- 1,8 тысячи инвалидов войны обеспечены 30,7 тысячи средствами реабилитации, 387 человек - 403 высокотехнологичными современными протезами;

- обеспечена занятость 16,5 тысячи человек из числа членов семей шехидов и участников войны, в том числе 9,5 тысячи человек привлечены к программе самозанятости;

- в единых координационных центрах оказаны услуги 71,7 тысячи членов семей шехидов и участников войны.

Всего в послевоенный период вышеуказанный пакет социальной поддержки охватил 122 тысячи человек, которым было оказано 264 тысячи услуг.

(Перевод: Нубар Кулузаде)