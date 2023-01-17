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Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)

Общество Материалы 17 января 2023 13:18 (UTC +04:00)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и другие должностные лица министерства посетили Н-скую воинскую часть.

Об этом во вторник Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В воинской части с наибольшим количеством новобранцев были проверены процесс приема личного состава, участие новобранцев в курсах по предварительной базовой подготовке и всестороннее обеспечение.

Генерал-полковник Велиев дал поручения должностным лицам о патриотическом воспитании новобранцев, строгом соблюдении требований законодательства и воинских уставов, а также уделении особого внимания вопросам организации и проведения интенсивной боевой подготовки новобранцев.

Затем руководящий состав Министерства обороны посетил воинскую часть коммандос и другие воинские части, расположенные на границе с Арменией, и понаблюдал за интенсивной горной подготовкой личного состава.

Встретившись с коммандос, проходящими подготовку в высокогорной, труднопроходимой местности, генерал-полковник Велиев поручил в ходе практических занятий военнослужащих уделить основное внимание методам и тактике ведения боя.

На занятиях, проводимых в дневное и ночное время, осваиваются вопросы тактической и огневой подготовки в условиях горной местности, умения преодолевать горные тропы, перевалы и вершины, и взаимодействовать с другими подразделениями.

При выполнении задач по горной подготовке войск особое внимание уделяется совершенствованию навыков личного состава по преодолению естественных препятствий в горной местности, эффективному использованию штатного оружия, в том числе беспилотников, а также умению вести бой в любых погодных условиях в дневное и ночное время c учетом боевого опыта.

Начальник Генерального штаба дал указания соответствующим должностным лицам о повышении уровня профессиональной подготовки военнослужащих, интенсивности и качества учений и занятий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
Руководящий состав Минобороны проинспектировал воинские части (ФОТО)
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