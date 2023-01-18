Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Граждане могут бесплатно вакцинироваться от гриппа - минздрав Азербайджана

Общество Материалы 18 января 2023 15:45 (UTC +04:00)
Граждане могут бесплатно вакцинироваться от гриппа - минздрав Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Граждане могут бесплатно вакцинироваться от гриппа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в прямом эфире на официальной странице минздрава Азербайджана в Instagram сказал специалист-эксперт ведомства, инфекционист Васиф Алиев.

Он отметил, что в страну ввезена и распределена по поликлиникам инактивированная вакцина против гриппа (İİV4).

По его словам, лица из группы риска, если они не вакцинировались ранее, могут вакцинироваться до февраля. "Вирусы гриппа в основном активны в течение года в период с октября по декабрь, а также с апреля по май. По этой причине вакцинироваться от гриппа следует, начиная с октября", - сказал эксперт.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости