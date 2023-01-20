В Шуше почтена память шехидов трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Перед государственным заповедником города Шуши почтена память шехидов трагедии 20 Января.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу, сегодня, как и везде в стране, в Шуше в 12:00 по бакинскому времени минутой молчания почтили память жертв 20 Января.

Кроме того, в Карабахе продолжается акция протеста против эксплуатации месторождений полезных ископаемых, организованная на Лачинской дороге.

На месте акции также почтили память жертв трагедии 20 Января минутой молчания.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сороковой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

Также отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении на Карабах, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)