Служба электронной безопасности Азербайджана обратилась к гражданам по поводу фальшивых сайтов

БАКУ /Trend/ - Кибератаки начинаются с примитивного фишинга, а затем продолжаются с помощью сложного вектора. Одним из важнейших вопросов в этом направлении является просвещение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Расулов на круглом столе на тему "Проблемы кибербезопасности средств массовой информации" организованном в Совете прессы по совместной инициативе Совета и Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Он отметил, что с фишинговой атакой может столкнуться каждый человек.

"Всем отправляют фейковые сообщения, перенаправляют на фейковый веб-сайт, и обманом заставляют предоставить конфиденциальную информацию. В результате аккаунты людей на социальных платформах взламываются. Люди должны быть предельно осторожны, крайне важно обращать внимание на источник сообщения, его домен", - сказал Расулов.