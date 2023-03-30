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Жители села Талыш обеспечиваются работой

Общество Материалы 30 марта 2023 10:20 (UTC +04:00)
Жители села Талыш обеспечиваются работой

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках реализации программы Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории, жители села Талыш Тертерского района обеспечены активными мероприятиями по трудоустройству.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на начальном этапе были проведены встречи с каждой из 20 семей, переселенных в село, в результате чего была обеспечена занятость до 20 человек на различных рабочих местах.

Также ведется подготовительная работа по привлечению жителей села Талыш к программе самозанятости. Для того, чтобы часть жителей села освоила новые профессии, для них предусмотрена организация курсов профессиональной подготовки.

Совместно с работающими на этих территориях работодателями будет реализована программа "Совместного с работодателями финансирования заработной платы работников", в рамках которой также будет осуществляться трудоустройство жителей села.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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