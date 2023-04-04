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Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова

Общество Материалы 4 апреля 2023 20:31 (UTC +04:00)
Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура опротестовала решение Бакинского апелляционного суда.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, подан кассационный протест на решение Бакинского апелляционного суда от 28 декабря 2022 года по уголовному делу бывшего начальника главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного министерства национальной безопасности Акифа Човдарова и бывшего сотрудника этого же управления полковника Салима Мамедова в части, касающейся освобождения имущества от специальной конфискации.

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