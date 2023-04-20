ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о ж/д рейсах в праздничные дни (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в дни праздника Рамазан будут работать в усиленном режиме, сообщили в четверг Trend в ЗАО.

Было отмечено, что на 22 апреля по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначен дополнительный рейс.

Так, 22 апреля поезд, отправляющийся дополнительным рейсом Баку-Агстафа в 08:25, прибудет в Агстафу в 13:20. Поезд, отправляющийся из Агстафы в Баку в 15:30, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан по маршруту Баку-Агстафа-Баку в общей сложности назначено восемь дополнительных рейсов.

В обычном расписании скоростных пассажирских поездов Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку изменений нет. То есть каждый день поезд, отправляющийся из Баку в 08:45, прибывает в Агстафу в 13:40, а отправляющийся из Агстафы в 17:10 прибывает в Баку в 22:05.

По маршруту Баку-Габала каждую субботу поезд отправляется из Баку в 08:00 и прибывает в Габалу в 11:20. А по маршруту Габала-Баку поезд отправляется каждое воскресенье в 19:00 и прибывает на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Электропоезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать в праздничные дни по графику выходного дня.