Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines по случаю священного месяца Рамазан организовала ифтар в отеле Fairmont, в котором приняло участие большое количество гостей.

В церемонии ифтара приняли участие послы различных стран, представители государственных и международных организаций, такие как Turkish-Azerbaijan Businessmen and Industrialists Public Union (TÜİB), Aссоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD), Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), военные атташе, представители компаний Veyseloglu, Dreamland, SOCAR Capital, SOCAR AQS, Coca-Cola, Baku City Circuit, Caspian Energy, AGA Group, AVIS, Bazarstore, FAMCO, AZERCOSMOS, BONA DEA и других организаций. Церемония ифтара началась с чтения азана и молитвы по случаю месяца Рамазан.

Представитель «Турецких авиалиний» в Азербайджане Хамид Эльделеклиоглу, приветствуя участников церемонии, сказал:

«Turkish Airlines осуществляет пассажирские перевозки практически во все страны мира. Турция и Азербайджан продолжают укреплять свои отношения как на государственном уровне, так и на уровне наших народов. Мы как «Турецкие авиалинии» готовы продолжать вносить свой вклад в развитие и укрепление отношений между нашими братскими странами», - сказал он.

Затем был дан ифтар.