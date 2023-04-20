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Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)

Общество Материалы 20 апреля 2023 12:58 (UTC +04:00)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines по случаю священного месяца Рамазан организовала ифтар в отеле Fairmont, в котором приняло участие большое количество гостей.

В церемонии ифтара приняли участие послы различных стран, представители государственных и международных организаций, такие как Turkish-Azerbaijan Businessmen and Industrialists Public Union (TÜİB), Aссоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD), Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), военные атташе, представители компаний Veyseloglu, Dreamland, SOCAR Capital, SOCAR AQS, Coca-Cola, Baku City Circuit, Caspian Energy, AGA Group, AVIS, Bazarstore, FAMCO, AZERCOSMOS, BONA DEA и других организаций. Церемония ифтара началась с чтения азана и молитвы по случаю месяца Рамазан.

Представитель «Турецких авиалиний» в Азербайджане Хамид Эльделеклиоглу, приветствуя участников церемонии, сказал:

«Turkish Airlines осуществляет пассажирские перевозки практически во все страны мира. Турция и Азербайджан продолжают укреплять свои отношения как на государственном уровне, так и на уровне наших народов. Мы как «Турецкие авиалинии» готовы продолжать вносить свой вклад в развитие и укрепление отношений между нашими братскими странами», - сказал он.

Затем был дан ифтар.

Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Turkish Airlines организовала ифтар по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
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