Азербайджанская спортсменка завоевала "серебро" на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Представительница сборной Азербайджана Джала Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по борьбе в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Trend, азербайджанская спортсменка, выступавшая на чемпионате в весовой категории 57 кг, вступила в борьбу с четвертьфинала. Джалала Алиева обыграла немку Елену Брюггер со счетом 6:3. В полуфинале азербайджанская спортсменка одержала победу над представительницей Польши Йовитой Врьешен со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата Европы. Представительница сборной Азербайджана встретилась в решающем матче с украинкой Алиной Акобя и завершила чемпионат континента с серебряной медалью, проиграв сопернице.

Напомним, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали "серебро", а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - "бронзу". Среди женщин чемпионкой Европы стала Мария Стадник.