Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский волонтер, участник 44-дневной Отечественной войны, представитель Союза волонтерских организаций Азербайджана Айхан Аллахвердиев, оказывавший поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, удостоен высокой награды Турецкой Республики.

Как сообщили в среду Trend в Фонде молодежи Азербайджана, на церемонии награждения в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Айхану Аллахвердиеву медаль "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".

Отметим, что деятельность азербайджанских волонтеров в Турции по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, награждение азербайджанского волонтера главой братского государства являются очередным проявлением братства между Турцией и Азербайджаном.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.