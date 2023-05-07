Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 мая по инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили в воскресенье Trend в отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В акции приняли участие глава Милли меджлиса Сахиба Гафарова, первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместители председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, руководители парламентских комитетов, депутаты и коллектив парламентского Аппарата.

Также присоединившийся к акции министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил, что в ходе неё были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья.

Цель акции – оздоровление экологической обстановки, продолжение традиций пропаганды экологической культуры и общественной заботы о природе, а также содействие охране окружающей среды через поощрения посадок деревьев и озеленения вообще.