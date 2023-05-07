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Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)

Общество Материалы 7 мая 2023 15:43 (UTC +04:00)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 7 мая по инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили в воскресенье Trend в отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В акции приняли участие глава Милли меджлиса Сахиба Гафарова, первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместители председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, руководители парламентских комитетов, депутаты и коллектив парламентского Аппарата.

Также присоединившийся к акции министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил, что в ходе неё были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья.

Цель акции – оздоровление экологической обстановки, продолжение традиций пропаганды экологической культуры и общественной заботы о природе, а также содействие охране окружающей среды через поощрения посадок деревьев и озеленения вообще.

Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом (ФОТО)
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