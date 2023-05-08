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Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Общество Материалы 8 мая 2023 15:07 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем - 7-12° тепла.

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