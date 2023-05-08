Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем - 7-12° тепла.