Меня потряс масштаб разрушений, которые я увидел в Физули - шведский путешественник

ФИЗУЛИ /Trend/ - Меня потряс масштаб разрушений, которые я увидел в Физули.

Об этом сказал Trend в четверг шведский путешественник Стив Лингрен, находящийся с группой других международных путешественников в Карабахе.

"Я участвовал в противоминной программе в Южном Ливане, и там погибли 4 наших сотрудника. В связи с этой программой мы были удостоены Нобелевской премии мира. Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию также достойны Нобелевской премии мира. Я хочу установления мира в Карабахе. Я всегда буду молиться за здешних людей, пусть мои молитвы пребудут с ними", - добавил он.

Отметим, что международные путешественники из организации "Club 100" находятся с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. Делегацию возглавляет Бенгт Хильдебранд, который представлен в правлении "Клуба 100". Этот престижный региональный клуб объединяет международных путешественников скандинавского происхождения. Поездка началась с Физулинского района.

Участники поездки увидят последствия армянской оккупации. Им будет предоставлена информация о восстановительных работах, проводимых азербайджанским государством на землях, освобожденных от оккупации. Путешественники также смогут понаблюдать за процессом разминирования в Физули. Затем планируется посещение Азыхской пещеры в Ходжавендском районе, города Агдам, а также встреча с семьями, возвращенными в село Талыш.

В течение трех дней делегация планирует посетить Физули, Ходжавенд, Агдам, Тертер, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Джебраил.

Эта поездка имеет исключительное значение для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках “черного туризма”. За прошедшие два года шесть раз были организованы поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, Nomadmania, Турецкого клуба путешественников, британского клуба “Piki Reels”. В 2021 году была организована одна поездка, в 2022 году – 4, в 2023 году – одна поездка. Данная поездка является уже седьмой по счету.