Всегда рада приезжать на соревнования в Баку – израильская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Всегда рада приезжать на соревнования, организованные в Баку.

Об этом в субботу сказала Trend спортсменка из Израиля Ади Ася Кац после выступления в финале индивидуального многоборья на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Сегодня в финале многоборья мне не все удалось, но всегда есть к чему стремиться, так что продолжу работу. На соревнованиях в Баку выступаю уже четвертый раз, люблю Национальную арену гимнастики, тут отличные условия, есть прекрасные возможности для тренировок перед стартом. На чемпионате очень красиво оформлен зал, смотрится необычно и ярко. Хочу также выразить слова благодарности азербайджанским болельщикам за поддержку, это тоже помогает настроиться на выступление", - сказала израильская грация.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.