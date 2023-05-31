Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 31 мая 2023 13:13 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, публикацией об этом Президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Получил удовольствие от встречи сегодня утром с великолепной еврейской общиной Азербайджана", - говорится в публикации.

Также отмечается, что отношения между еврейским и азербайджанским народами являются частью богатой культурной и политической жизни страны.

Отметим, что Президент Израиля Ицхак Герцог находится с визитом в Азербайджане.

Лента

Лента новостей

Читать все новости