Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, публикацией об этом Президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Получил удовольствие от встречи сегодня утром с великолепной еврейской общиной Азербайджана", - говорится в публикации.

Также отмечается, что отношения между еврейским и азербайджанским народами являются частью богатой культурной и политической жизни страны.

Отметим, что Президент Израиля Ицхак Герцог находится с визитом в Азербайджане.