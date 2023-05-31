Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.
Как сообщает в среду Trend, публикацией об этом Президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.
"Получил удовольствие от встречи сегодня утром с великолепной еврейской общиной Азербайджана", - говорится в публикации.
Также отмечается, что отношения между еврейским и азербайджанским народами являются частью богатой культурной и политической жизни страны.
Отметим, что Президент Израиля Ицхак Герцог находится с визитом в Азербайджане.