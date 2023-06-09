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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Общество Материалы 9 июня 2023 18:22 (UTC +04:00)
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - 10 июня с дневных часов и до утра 12 июня на территории страны местами прогнозируются осадки.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Было отмечено, что в Газах-Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Хачмазском регионах страны местами возможны интенсивные осадки, грозы, град.

Восточный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.

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